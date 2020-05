Umfrage: Viele italienische Kleinbetriebe bleiben zu

60 Prozent der Betriebe in Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus könnten am kommenden Montag in Italien nicht öffnen. Für viele Kleinunternehmer seien die Vorsichtsmaßnahmen zu streng. "Unter diesen antiwirtschaftlichen Bedingungen könnten viele Kleinunternehmen nicht starten", geht aus einer am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SWG hervor.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Abstandsregeln machen es vielen Unternehmern schwer