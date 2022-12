Umfrage: Wirtschaftspolitische Lage in Europa verschlechtert

Die wirtschaftspolitische Lage in Europa hat sich laut einer Expertenumfrage im Vergleich zum Vorquartal verschlechtert. Das geht aus der vierteljährlichen Erhebung hervor, für die 1.537 Fachleute aus 133 Ländern befragt wurden und deren Ergebnisse das Münchner Ifo-Institut am Freitag veröffentlichte.

"Den Regierungen ist es nach Einschätzung der Experten vor allem nicht gelungen, mit ihrer Wirtschaftspolitik die Herausforderungen der Zukunft angemessen anzugehen", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine lag der Fokus in Europa zuletzt auf kurzfristigen Maßnahmen, um die Folgen des Krieges wie Inflation und hohe Energiekosten abzumildern.

Die Regierungsperformance in Westeuropa schätzen die Befragten mit minus 5 Punkten negativ ein, in Osteuropa mit minus 6, Südeuropa minus 4 und Nordeuropa mit minus 1 Punkten. In Deutschland schätzen sie es mit minus 12 Punkten negativ ein. In Großbritannien liegt der Wert bei minus 19, in Italien sogar bei minus 32 - auf einer Skala von minus 100 bis plus 100.

In Nordafrika, Südamerika und Zentralasien beurteilten die Experten die Wirtschaftspolitik im Vergleich zum Vorquartal ähnlich negativ wie zuvor. In Nord- und Mittelamerika sowie weiten Teilen Afrikas und Asiens sehen sie die Lage dagegen positiver.