Umschuldungsangebot Argentiniens ist abgelaufen

Das Umschuldungsangebot der argentinischen Regierung an die privaten Gläubiger ist abgelaufen. Nach Fristende am Freitagabend (Ortszeit) war zunächst unklar, wie viele Eigner von nach ausländischem Recht ausgegebenen Staatsanleihen das Angebot angenommen hatten. Es gebe ein "bedeutendes Niveau an Akzeptanz", berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Telam unter Berufung auf Branchenkenner.

SN/APA (AFP)/JUAN MABROMATA Wirtschaftsminister Martin Guzman will verhandeln