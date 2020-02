Umweltaktivisten besetzen deutsches Kohlekraftwerk Datteln

Umweltaktivisten sind am Sonntag aus Protest gegen das Kohleausstiegsgesetz der deutschen Regierung in das Kohlekraftwerk Datteln in Nordrhein-Westfalen eingedrungen. Laut Polizei stießen etwa 120 Menschen auf das Gelände vor, sie brachen dafür ein Tor auf. Sie bezeichneten das noch nicht ans Netz genommene neue Steinkohlekraftwerk Datteln IV als "finalen Sargnagel für Klimagerechtigkeit".

SN/APA (dpa)/Caroline Seidel Aktivisten drangen in Datteln 4 ein