Unbeirrt liberal

Der "Economist" wird 175 Jahre alt. Über eine Zeitung, deren Erfolg so manches Rätsel aufgibt.

Wir schreiben das Jahr 1843. Hongkong wird zur britischen Kronkolonie ausgerufen, Griechenland wird konstitutionelle Monarchie, König Otto I. muss die Macht nun mit einem Ministerpräsidenten teilen, die Weihnachtsgeschichte ("A Christmas Carol") von Charles Dickens erscheint.

Und ein 25-jähriger Journalist, der ein Jahr zuvor bei der von liberalen Bürgern in Köln gegründeten "Rheinischen Zeitung" zu arbeiten begonnen hat und seit einigen Monaten die Redaktion leitet, beendet am 15. März seine Tätigkeit. Politische Zensur macht ihm ein Weiterarbeiten unmöglich. Im Juni heiratet er seine Verlobte und geht mit ihr nach Paris. Über mehrere Zwischenstationen landen sie schließlich in London. In England setzt er seine journalistische Arbeit fort, wendet sich aber nach und nach der politischen Ökonomie zu, die seine Bestimmung und in deren Geschichte er bleibende Spuren hinterlassen wird - der Revolutionär Karl Marx.