Uneinigkeit über Mercosur-Blockade vor G-7-Gipfel

Deutschland will im Gegensatz zu Frankreich wegen der verheerenden Waldbrände im Amazonas-Gebiet nicht das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur blockieren. Das Abkommen enthalte "ein ambitioniertes Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Regelungen zum Klimaschutz", teilte ein Regierungssprecher in Berlin am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit.

SN/APA (AFP)/JACQUES WITT Macron will das Abkommen blockieren