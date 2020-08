United Airlines will 2.850 Piloten in Zwangsurlaub schicken

Die US-Fluggesellschaft United Airlines will im Oktober bis zu 2.850 Piloten in unbezahlten Zwangsurlaub schicken, wenn Hilfsmaßnahmen der Regierung in der Corona-Krise nicht verlängert werden. Dies würde zunächst bis Ende November gelten, hieß es in einem E-Mail von United an die Belegschaft.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Auch die US-Fluglinien kämpfen ums Überleben