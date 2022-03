UNO einig: Gemeinsamer Kampf gegen den Plastikmüll

PET-Flaschen, Sackerl, Windeln: Plastik vermüllt den Planeten. Jetzt haben sich die 193 Staaten der UNO geeinigt, gemeinsam vorzugehen.

Auf den Straßen Nairobis zeigt sich Mittwochnachmittag das übliche Bild: PET-Flaschen und Mundschutzmasken liegen wie in fast allen Großstädten dieser Welt im Rinnstein, auf den immer noch vielen Bäumen in Kenias Hauptstadt wehen Plastikfetzen im Wind. Dennoch sprechen Experten von einem historischen Schritt in der Bekämpfung des Plastikmülls, der Mittwoch in Nairobi gelungen sei.

Die Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten der UN haben sich bei der fünften Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) diese Woche in Nairobi darauf geeinigt, ein ...