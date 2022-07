Urlaub in der Heimat ist für Griechen zu teuer

Hohe Preise machen Ferien im eigenen Land heuer für viele Einheimische unerschwinglich.

Die Preise für Hotels, Ferienwohnungen und Mietwagen ziehen in diesem Sommer in Griechenland stark an. Trotzdem erlebt das Land einen Reiseboom. Aber immer weniger Einheimische können sich Ferien im eigenen Land leisten.

Mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 1800 Euro gehören Eleni und Giorgos Kontogiorgis zu den Durchschnittsfamilien in Griechenland. Der 30-jährige Familienvater ist Polizist, seine 31 Jahre alte Frau arbeitet halbtags in einem Kindergarten, wo sie auch ihre eigenen drei- und fünfjährigen Töchter betreut. Eigentlich wollte die Familie ...