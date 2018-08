Urteil könnte Ölleitung "Keystone XL" in den USA weiter verzögern

Das Urteil eines Richters im US-Bundesstaat Montana könnte den seit Jahren umstrittenen Bau der Erdölleitung Keystone XL von Kanada in die USA weiter verzögern. Richter Brian Morris wies das für die Genehmigung der Leitung zuständige Außenministerium am Mittwoch an, es müsse für einen neuen Verlauf im Bundesstaat Nebraska eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung veranlassen.

SN/AFP Protest indigener US-Amerikaner gegen den Bau der „Keystone XL“-Ölleitung in Seattle (8. Mai 2017).