US-Autogewerkschaft UAW will General Motors bestreiken

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) will den Autoriesen General Motors (GM) zum ersten Mal seit zwölf Jahren bestreiken. In der Nacht zu Montag sollten die Bänder in mehreren Werken in den USA zum Stillstand gebracht werden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Unter den Forderungen sind mehr Gehalt, eine Gesundheitsversorgung und Gewinnbeteiligung.

SN/APA (AFP)/JEFF KOWALSKY Es ist der erste Streik seit 2007