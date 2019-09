US-Defizite im Handel mit China und EU weiteten sich aus

Das US-Handelsdefizit mit China ist im Juli trotz der Strafzölle auf Waren aus der Volksrepublik kräftig gestiegen. Die Importe aus der Volksrepublik übertrafen die Exporte dorthin um 32,8 Milliarden Dollar (29,99 Mrd. Euro) - ein Plus von 9,4 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Importe aus China übertrafen Exporte der USA deutlich