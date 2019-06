US-Fonds Elliott kaufte Luxushotel Bauer in Venedig

Der US-Fonds Elliot um den Großunternehmer Paul Singer hat das renommierte Luxushotel Bauer am Canal Grande in Venedig zu 100 Prozent übernommen. Die Unternehmerfamilie Bortolotti Possati, die bisher das Hotel mehrheitlich besaß, ziehe sich zurück, berichtete die Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". Das Hotel befand sich von der Gründung im Jahr 1880 bis 1930 in österreichischem Besitz.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/THOS ROBI Gro§unternehmer Paul Singer schlug zu