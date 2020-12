US-Gericht stoppt Auflagen gegen TikTok

Das juristische Tauziehen um die Zukunft des chinesischen Kurzvideo-Dienstes TikTok in den USA hält an. Ein Bezirksgericht in Washington hat per einstweiliger Verfügung geplante Beschränkungen des US-Handelsministeriums gegen TikTok ausgehebelt. Nach Angaben des Unternehmens hätten die Sanktionen den Handlungsspielraum des Dienstes drastisch eingeschränkt und damit die Verwendung der chinesischen App in den USA effektiv untersagt.

SN/APA (AFP)/VALERIE MACON Die App ist besonders bei Jugendlichen beliebt

Nach den Vorstellungen von US-Präsident Donald Trump soll TikTok-Eigentümer Bytedance das Geschäft mit der App in den USA abgeben. Trump wirft dem Konzern vor, dass die Daten der rund 100 Millionen US-amerikanischen Nutzer für Spionage durch die chinesische Führung missbraucht werden könnten. Die bereits zwei Mal verlängerte Frist für eine Abspaltung der besonders bei Jugendlichen beliebten App ist bisher ungenutzt verstrichen. Als Käufer werden Walmart und Oracle gehandelt. Quelle: Apa/Ag.