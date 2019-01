US-Goldproduzent Newmont wird mit Deal zum Branchenprimus

Durch eine Übernahme im Wert von 10 Mrd. US-Dollar (knapp 9 Mrd. Euro) entsteht in Nordamerika der größte Goldproduzent der Welt. Der US-Konzern Newmont Mining kündigte am Montag an, den kleineren kanadischen Rivalen Goldcorp zu kaufen. Dadurch entsteht ein neuer Branchenriese, der so viel Gold fördert wie kein anderes Unternehmen.

2017 produzierte Newmont 5,3 Millionen Unzen des Edelmetalls, Goldcorp 2,6 Millionen. Der Goldbergbau ist zuletzt an den Börsen unter Druck geraten. Sinkende Bestände und höhere Förderkosten zwingen die Unternehmen, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Anzeige Quelle: Apa/Ag.