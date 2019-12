US-Handelsbeauftragter veröffentlicht unter Pseudonym Memos

Im Zollstreit mit China greift der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, zu ungewöhnlichen Mitteln. Er bringe seine Hardliner-Positionen unter dem Pseudonym "Ron Vara" in Umlauf, berichtete die "New York Times" am Mittwoch. In einem Memo schreibt der fiktive Ron Vara demnach, Trump solle die nervösen Investoren beruhigen, indem er öffentlich einen Deal mit China ausschließt.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Peter Navarro ist Ron Vara