US-Handelsdefizit fiel im November auf Drei-Jahres-Tief

Sinkende Importe und steigende Exporte haben das US-Handelsdefizit im November auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gedrückt. Es fiel um 8,2 Prozent zum Vormonat auf 43,1 Mrd. Dollar (38,5 Mrd. Euro), wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. So gering war das Defizit seit Oktober 2016 nicht mehr. US-Präsident Donald Trump ist das Defizit ein Dorn im Auge.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/JUSTIN SU Folgen des Handelskriegs