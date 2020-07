US-Herrenausstatter Brooks Brothers meldet Insolvenz an

Die Coronakrise bringt mit dem über 200 Jahre alten Herrenausstatter Brooks Brothers ein weiteres traditionsreiches US-Unternehmen in Existenznot. Die Kette beantragte am Mittwoch Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes. Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss will indes nach einem starken Umsatzrückgang und roten Zahlen Hunderte Stellen streichen.

SN/christian sprenger Levi Strauss schreibt rote Zahlen.