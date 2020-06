US-Hersteller Segway stellt Produktion des Stehrollers ein

Der US-Hersteller Segway stellt die Produktion seines Stehrollers Segway PT mit 15. Juli nach 19 Jahren ein. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Obwohl sich das Gerät laut Segway-Präsidentin Judy Cai vor allem bei Touristen und Sicherheitskräften großer Beliebtheit erfreut, seien im Vorjahr weniger als 1,5 Prozent der Einnahmen des Unternehmens auf den Stehroller gefallen.

Die Firma hatte geplant, innerhalb der ersten 13 Monate nach dem Verkaufsstart im Jahr 2001 100.000 Stück zu verkaufen. In fast zwei Jahrzehnten seien es jedoch nur 140.000 geworden.

Neben dem hohen Preis sei die Bedienung des Geräts ein Problem gewesen, heißt es in Medienberichten. Nach mehreren tödlichen Unfällen ließen einige Städte Segways sogar verbieten. Zum Verhängnis sei Segway schließlich auch die große Beliebtheit von E-Scootern geworden.

21 Angestellte werden daher nun gekündigt, weitere zwölf bleiben noch zwischen zwei und zwölf Monate beschäftigt. Nur fünf Mitarbeiter bleiben am Standort in Bedford im US-Bundesstaat New Hampshire, gab das Unternehmen bekannt.

