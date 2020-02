US-Justiz bestätigt Huawei-Verbot bei US-Behörden

Ein Gericht in den USA hat ein Verbot für den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei bei US-Behörden bestätigt. Es gebe kein verfassungsmäßiges Recht für Technologieanbieter auf Verträge mit Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten, entschied ein Gericht am Dienstag (Ortszeit) im texanischen Houston. Huawei hatte gegen das Verbot der US-Regierung von Präsident Donald Trump geklagt.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Huawei hatte versucht gegen das US-Embargo gerichtlich vorzugehen