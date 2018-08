US-Kontrolleur fordert höhere Transparenz von Volkswagen

Der von der US-Justiz zur Aufarbeitung des Dieselskandals eingesetzte Aufpasser Larry Thompson mahnt in seinem ersten Jahresbericht beim VW-Konzern eine höhere Transparenz ein. Vereinzelt sei er mit der Zurückhaltung von Volkswagen bei der Übermittlung bestimmter Informationen nicht einverstanden, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Bericht.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK In den USA wird VW drei Jahre lang genau auf die Finger geschaut