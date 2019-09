US-Notenbank kappt Leitzins neuerlich

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, um einen Konjunktureinbruch zu verhindern. Der Leitzins liegt nun in der Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch mitteilte. Die zweite Zinssenkung seit dem Ende der globalen Finanzkrise binnen kurzer Zeit war von den Finanzmärkten weithin erwartet worden.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Eurozone legt vor, Fed zieht nach