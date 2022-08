US-Notenbankchef: "Wir bleiben dran, bis unser Job erledigt ist"

US-Notenbankchef Jay Powell stellt klar, dass man die hohe Inflation mit steigenden Zinsen entschlossen bekämpfen wird - um jeden Preis.

Nachdem er viel Kritik dafür einstecken musste, dass er die hohe Inflation voriges Jahr als vorübergehend bezeichnet hatte, war US-Notenbankchef Jay Powell in seiner Rede beim diesjährigen Symposium in Jackson Hole bemüht, eine klare Botschaft in die Welt zu senden. Er habe bei früheren Konferenzen breit über die Herausforderungen der Geldpolitik unter großer Unsicherheit gesprochen. Dieses Mal, begann Powell seinen Vortrag, "werden meine Ausführungen kürzer, der Fokus enger und meine Botschaft direkter sein".

Und die war eindeutig: Man ...