US-Präsident Trump drängt Japan auf raschen Handelsdeal

Die USA dringen auf ein rasches Handelsabkommen mit Japan. Das betonte US-Präsident Donald Trump am Montag während seines Staatsbesuchs in Japan nach einem Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe. Trump sagte, sein Ziel sei eine Beseitigung von Handelsbarrieren, damit US-Exporte fairere Chancen in Japan hätten.

SN/APA (AFP)/KIYOSHI OTA Trump mahnt die Japaner zur Eile