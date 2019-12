US-Sanktionen gegen Bau von Nord Stream 2: Bald Unterschrift

US-Präsident Donald Trump will am Freitag mit seiner Unterschrift die Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Kraft setzen. Trump wird am Abend (gegen 19.30 Uhr Ortszeit; 01.30 Uhr MEZ) bei einer Zeremonie in der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington den neuen Verteidigungshaushalt unterzeichnen, in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind.

SN/APA (dpa/Archiv)/BERND WUESTNECK 300 Kilometer fehlen noch