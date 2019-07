US-Sicherheitsberater in Südkorea und Japan erwartet

Inmitten des Handelsstreits zwischen Japan und Südkorea ist der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, zu einer Reise in beide Länder aufgebrochen. Bolton wolle "die Gespräche mit wichtigen Verbündeten und Freunden fortsetzen", erklärte ein Sprecher am Samstag (Ortszeit) per Twitter.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Bolton soll Streit schlichten