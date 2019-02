US-Starinvestor Buffett sieht kaum Chancen für großen Zukauf

US-Starinvestor Warren Buffett rechnet sich derzeit wenig Chancen auf einen größeren Zukauf für seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway aus. "Die Preise für Unternehmen mit guten langfristigen Perspektiven sind sehr hoch", schrieb Buffett am Samstag in seinem jährlichen Brief an seine Aktionäre. Die Aussichten auf einen Mega-Deal seien daher "nicht gut".

SN/APA (AFP)/BILL PUGLIANO Milliardenschwere Verluste für Buffett