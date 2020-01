US-Strafzölle auf französische Luxusgüter vorerst vom Tisch

US-Strafzölle auf französischen Champagner, Käse und Lippenstift sind vorerst abgewendet: Im Streit um die in Frankreich erlassene Digitalsteuer für große Internetkonzerne einigte sich Staatschef Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump auf eine Verlängerung der Gespräche bis zum Jahresende, wie der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag in Brüssel bestätigte.

SN/APA (Archiv/AFP)/LUDOVIC MARIN Die beiden Staatschefs einigten sich auf weitere Gespräche