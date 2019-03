US-Unfallermittler prüfen neuen Tesla-Crash mit Lastwagen

Ein neuer tödlicher Unfall, bei dem ein Tesla unter einen Lastwagen-Anhänger fuhr, ruft Elite-Unfallermittler der US-Behörde NTSB auf den Plan. Ein Team aus drei Experten wird an den Unglücksort in Delray Beach in Florida entsandt, wie die NTSB am Freitag auf Twitter mitteilte.

/APA (dpa)/Silas Stein Automatischer Pilot hat noch Schwächen