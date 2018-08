USA drängen EU auf schnellere Fortschritte im Handelsstreit

Die USA drängen die Europäische Union einer Diplomatin zufolge zu schnelleren Fortschritten bei der Lösung des Handelsstreits. Die deutsche Botschafterin in Washington, Emily Haber, sagte am Samstag, dass eine nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im vorigen Monat gebildete Arbeitsgruppe in dieser Woche das erste Mal zusammengekommen sei.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Juncker und Trump bei Treffen in Washington Ende Juli