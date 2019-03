USA drohen OMV wegen Nord Stream 2 mit Sanktionen

Der US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, hat der OMV und anderen Unternehmen, die sich an der Finanzierung der russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligen, mit Sanktionen gedroht. "Sanktionen sind immer eine Option", sagte Traina in einem Interview mit dem "Standard" am Wochenende.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ US-Botschafter Trevor Traina droht OMV wegen Ostsee-Pipeline