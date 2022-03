USA geben täglich eine Million Barrel aus Ölreserven frei

Wegen des hohen Erdölpreises werden die USA ein halbes Jahr lang täglich eine Million Barrel aus ihren strategischen Ölreserven freigeben. Das kündigte das Weiße Haus am Donnerstag an und sprach von der "größten Freigabe von Ölreserven der Geschichte". US-Präsident Joe Biden will mit der Maßnahme die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Erdölpreise senken.

"Das Ausmaß dieser Freigabe ist beispiellos", erklärte das Weiße Haus. "Auf der Welt gab es noch nie eine Freigabe von Ölreserven mit dieser Rate von einer Million (Barrel) pro Tag über einen solchen Zeitraum. Diese Rekord-Freigabe wird eine historische Menge an Angebot schaffen, das als Brücke bis zum Jahresende dient, wenn die heimische Produktion zunimmt." Ein Barrel entspricht 159 Litern. Das Weiße Haus machte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Vorbereitung in den vergangenen Monaten für die hohen Preise verantwortlich. "Amerikaner sind wegen Putins Preisanstieg mit steigenden Preisen an der Zapfsäule konfrontiert." Wegen des "von Putin gewählten" Kriegs gebe es weniger Angebot und damit steigende Preise. US-Medien hatten bereits am Mittwoch über die anstehende Freigabe der Erdölreserven berichtet. Bereits das führte zu einem deutlichen Rückgang der Preise. Biden wollte sich im Verlauf des Donnerstag zu der Freigabe der Erdölreserven äußern.