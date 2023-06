USA machen Taiwan zum Handelspartner

Der erste Handelspakt mit den USA ist für Taiwan wirtschaftlich, aber auch politisch ein Erfolg. China fühlt sich provoziert und warnt beide Vertragspartner.

Ein "Meilenstein" sei das, was am 1. Juni unterschrieben wurde. Hsiao Bi-khim, Taiwans Gesandte in Washington, kam ins Schwärmen, als sie in der US-amerikanischen Hauptstadt ein Dokument abgesegnet hatte, das ihr Land in eine bessere Zukunft führen werde: "Ich freue mich auf eine Vertiefung des Handels", ließ Hsiao über Twitter wissen. Grundlage für die Prognose: Die USA und Taiwan haben ein erstes bilaterales Handelsabkommen abgeschlossen, dem weitere folgen sollen.

Insofern könnte dieser Deal womöglich nicht nur für Taiwan ...