USA stellen Sanktionen wegen Nord Stream 2 in den Raum

Im Streit um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 behalten sich die USA laut Präsident Donald Trump weiter Sanktionen vor. "Wir haben das noch nicht wirklich entschieden", sagte Trump am Mittwoch im Beisein der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Watford bei London. Die beiden nahmen dort am Nato-Gipfel teil.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Trump ist im Bezug auf Nord Stream 2 unentschlossen