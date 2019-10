USA und China führen neue Gespräche zu Handelsabkommen

Die USA und China haben in ihrem Bemühen um ein Handelsabkommen neue Gespräche begonnen. Die chinesische Delegation wurde bei den Verhandlungen am Donnerstag in Washington von Vizepremier Liu He angeführt, die US-Seite vom Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin. US-Präsident Donald Trump will sich offenbar persönlich in die neue Verhandlungsrunde einschalten.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA Chinas Vizepremier Liu He mit Robert Lighthizer und Steven Mnuchin