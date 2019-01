USA und China haben Handelsgespräche wieder aufgenommen

Zwei Tage nachdem die USA den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei verklagt haben, haben in Washington die mit Spannung erwarteten Handelsgespräche zwischen den USA und China begonnen. Die Delegationen unter Führung des US-Handelsbeauftragen Robert Lighthizer und des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He trafen sich in der Nähe des Weißen Hauses in Washington.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA Noch ist die Stimmung am Tisch gut