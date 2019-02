USA und China könnten First im Handelsstreit verlängern

US-Präsident Donald Trump sieht die Gespräche im Handelsstreit mit China auf einem ermutigenden Weg und stellt eine Verlängerung der Frist für eine Einigung in Aussicht. Die Verhandlungen seien kompliziert, liefen aber extrem gut, sagte Trump am Freitag in Washington.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER Der Handelsstreit dauert an