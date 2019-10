USA und China setzen Gespräche über Handelsstreit fort

Die USA und China setzen am Donnerstag ihre Gespräche zur Beilegung ihres seit mehr als eineinhalb Jahren andauernden Handelskonflikts fort. Die Verhandlungsrunde in Washington ist auf zwei Tage angesetzt. Die USA werden durch den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie Finanzminister Steven Mnuchin vertreten, China durch Vizeregierungschef Liu He.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Der Handelskonflikt dauert seit eineinhalb Jahren an