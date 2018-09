USA und China setzen im Handelsstreit auf neue Verhandlungen

Die USA und China wollen sich im Handelsstreit wieder an den Verhandlungstisch setzen. Die Regierung in Washington sprach dazu eine Einladung zu neuen Gesprächen aus. Zeit und Ort blieben allerdings zunächst unklar. Die chinesische Regierung begrüßte am Donnerstag die US-Initiative, die auch an den Finanzmärkten in Asien und Europa für steigende Kurse sorgte.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Finanzminister Mnuchin bot China neue Gespräche an