USA und Kanada setzen Nafta-Gespräche fort

Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sollen am Freitag fortgesetzt werden. "Nein, wir haben keinen Deal", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington. Die Gespräche würden am Freitagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Kanadische Außenministerin Freeland muss weiterverhandeln