USA und Südkorea schlossen neues Handelsabkommen

Die USA und Südkorea haben ein neues Handelsabkommen geschlossen. US-Präsident Donald Trump und der südkoreanische Staatschef Moon Jae-in unterzeichneten die Vereinbarung am Montag am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, die das bisherige Abkommen ersetzt. Trump sprach von einem "historischen Meilenstein".

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Trump sprach von "historischem Meilenstein"