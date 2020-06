Vapiano schafft auch in Deutschland Comeback

Die neue Investorengruppe der schwer angeschlagenen Pizza- und Pastakette Vapiano will spätestens ab August wieder 30 Restaurants in Deutschland öffnen. Vapiano solle kleiner, aber schlagkräftiger werden, erklärte der ehemalige Vapiano-Vorstand, der Österreicher Mario C. Bauer, der nun das Investorenkonsortium anführt, im Interview mit der "Wirtschaftswoche".

SN/APA/HANS PUNZ In Österreich haben die Vapiano Restaurants schon geöffnet