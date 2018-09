Venezuela erhält Finanzzusagen aus China

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat seinem krisengeplagten Land nach eigenen Angaben Finanzierungszusagen aus China gesichert. Es gebe entsprechende Zusagen zur Steigerung der Öl- und Goldproduktion sowie Investitionen in mehr als 500 Entwicklungsprojekte, sagte Maduro am Samstag während eines Besuchs in China dem venezolanischen Staatssender VTV.

Maduro sichert sich Unterstützung in China