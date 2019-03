Venezuela muss US-Ölkonzern Milliarden-Entschädigung zahlen

Venezuela ist in einem jahrelangen Konflikt mit dem US-Konzern um verstaatlichte Ölfelder zu einer hohen Entschädigungszahlung verurteilt worden. Die Schlichtungsstelle der Weltbank (ICSID) sprach der texanischen Ölfirma am Freitag über 8,7 Milliarden Dollar (7,7 Mrd. Euro) an Kompensation zu. ConocoPhillips hatte ursprünglich bis zu 30 Mrd. Dollar gefordert.

SN/APA (AFP/Getty)/JESSICA KOURKOUN Die texanische Firma soll Milliarden Dollar aus Venezuela bekommen