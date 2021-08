Venezuela streicht sechs Nuller bei allen Preisen

Die hohe Inflation in Venezuela veranlasst die dortige Zentralbank zu einem drastischen Schritt. Ab 1. Oktober werden bei allen Preisen sechs Nuller gestrichen, teilte die Notenbank mit. Das ist bereits das zweite Mal binnen dreier Jahre, dass das wirtschaftlich am Boden liegende südamerikanische Land so vorgeht.

SN/APA/AFP/FEDERICO PARRA Venezolanische Bolivar-Banknoten 2019. Damals war 10.000er neu

Präsident Nicolas Maduro hatte 2018 fünf Nullen streichen lassen, um Transaktionen zu vereinfachen und die Buchhaltung zu erleichtern. Im Mai lag die Inflationsrate bei 2.719 Prozent. "Der Bolivar wird nicht mehr oder weniger wert sein", erklärte die Zentralbank ihren Schritt mit Blick auf die Landeswährung. "Um seine Verwendung zu erleichtern, wird er auf eine einfachere Währungsskala gebracht." Die Maßnahme ist deutlich weniger relevant als die jüngste Währungsreform von 2019. Damals hatte Maduro die Dollarisierung der Wirtschaft zugelassen hat, weshalb viele Geschäfte in der US-Währung abgewickelt werden. Die Preise für Produkte werden seither weitgehend in Dollar angegeben, auch wenn sie letztlich in Bolivar bezahlt werden.