Verdi sagt Streik bei Lufthansa-Cateringtochter LSG ab

Die deutsche Gewerkschaft Verdi wird die Lufthansa-Cateringtochter LSG doch nicht am Montag bestreiken. Das teilte Verdi am Sonntag in Berlin mit. Als Folge des am Samstagabend angekündigten 24-stündigen Streiks habe der Vorstand der Fluggesellschaft "kurzfristig ein verbessertes Angebot vorgelegt", und der Streik sei abgesagt.

SN/APA (dpa/Archiv)/David-Wolfgang Für 4. Dezember ist laut Verdi Verhandlungstermin angesetzt