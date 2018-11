Verlockung für Naschkatzen: Nutella eröffnet Cafe in NY

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero will in den USA wachsen und weiht das erste Nutella Cafe in New York ein. Das Lokal wurde am Mittwoch eröffnet, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". Süße Köstlichkeiten mit der Nougatcreme und Kaffeespezialitäten bietet das Nutella Cafe an. Eine erste Nutella-Bar war bereits 2017 in Chicago eingeweiht worden.

SN/APA (AFP)/DAMIEN MEYER Die Nougatcreme wird jetzt auch in der Bar serviert