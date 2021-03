Versunkene Milliarden: Wie sich die Blockade des Suezkanals auf den Welthandel auswirkt

Für die globalen Lieferketten ist die Blockade des Suezkanals bereits jetzt eine Katastrophe. Nun könnte auch der Ölpreis steigen.

Es gibt keine günstigen Zeitpunkte für Schiffshavarien an einer Schlagader des Welthandels. Aber umgekehrt kann man sehr wohl sagen, dass jetzt der ungünstigste Zeitpunkt für ein solches Ereignis ist. "Wir sind gerade in einer Situation, wo die Fahrplantreue unter 40 Prozent ist, dazu kommt eine extrem angespannte Situation bei Containern", sagt Harald Kostial, der beim Logistikkonzern Gebrüder Weiss für den Bereich Systemmanagement in der Luft- und Seefracht zuständig ist.

Normalerweise liegt die Pünktlichkeit der Transportschiffe zwischen 70 und ...