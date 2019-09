Vestager: Digitalsteuer notfalls EU-weit allein durchboxen

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will die umstrittene Besteuerung von Internet-Konzernen auf eigene Faust einführen, falls dazu keine weltweite Übereinkunft zustande kommt. "Wenn bis Ende 2020 keine wirksame Einigung erzielt werden kann, sollte die EU bereit sein, allein zu handeln", schrieb Vestager am Freitag in einer Stellungnahme an das Europaparlament.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS WALSCHAERTS EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager