Video: Braun wirft bei Wirecard nach Bilanzskandal das Handtuch

Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, ein Österreicher, tritt im Zuge des Bilanzskandals beim deutschen Dax-Konzern mit sofortiger Wirkung zurück. Interimschef wird der erst am Vorabend in den Vorstand berufene US-Manager James Freis. Der Zahlungsabwickler ist seit über einem Jahr in Bedrängnis, seit die Londoner "Financial Times" dem Management in einer Artikel-Serie Bilanzmanipulationen vorwarf.

Dieses Video liegt auf YouTube